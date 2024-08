Juventus e Atalanta, è sfida a tutto campo sul mercato: Koopmeiners, Kalulu e Nico Gonzalez, cosa succede

L’ormai arcinota vicenda legata al destino di, obiettivo designato del club bianconero per completare il reparto di centrocampo, ha prodotto come conseguenzaDa quella di Giuntoli per, trequartista classe 2000 di proprietà del Celtic Glasgow che l’Atalanta ha eletto da tempo a prima scelta per rimpiazzare l’olandese, alle iniziative più recenti della società bergamasca per il difensore del Milan, il nome più caldo designato dalla dirigenza juventina per rimpinguare la batteria degli esterni.- Mancano poco meno di due settimane alla conclusione ufficiale delle trattative e tanto laquanto l’hanno ancora delle necessità da soddisfare per completare degli organici che il calcio d’agosto ha mostrato nella loro incompletezza., che per ora ha avuto in dote un nuovo portiere (Di Gregorio), un difensore polivalente come Cabal e due centrocampisti di spessore come Thuram e Douglas Luiz,che sopperisca alla lunga assenza di Scalvini e ai recenti acciacchi di Toloi e Kolasinac,alternativi a Zappacosta e Ruggeri. E il caso - o forse no - vuole che negli ultimi giorni sia stata l’Atalanta ad inserirsi su due giocatori trattati dalla Juve.senza avere la garanzia di trovare più spazio e di trasferirsi a titolo definitivo. La Juventus non va oltre infatti la proposta di prestito con diritto di riscatto e, nonostante il Milan abbia dato un segnale chiaro escludendolo dai convocati per l’esordio in campionato contro il Torino, il calciatore francese non ha sciolto le riserve. Giuntoli non è intenzionato ad attendere una risposta all’infinito e la pista atalantina potrebbe offrire prospettive più intriganti per il classe 2000.Sul piatto un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione e il palcoscenico della Champions League, mentre dalla, che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Il nome dell’argentino è finito sul taccuino dell’Atalanta come uno dei profili alternativi a quello più gradito di O’Riley - per il quale il Celtic non recede dalla richiesta di 30 milioni, complice la presenza sullo sfondo del Brighton - e a quello che sta prendendo piede negli ultimi giorni, Lazar Samardzic (valutato tra i 20 e i 25) dell’Udinese. Nico Gonzalez non è un trequartista puro alla Koopmeiners, ma la sua polivalenza nella linea dietro alla punta centrale offrirebbe forse maggiori soluzioni tattiche a Gasperini.- In tutto questo, a fare da contesto a questa sfida di mercato a colpi di “capricci” e inserimenti reciproci sugli stessi nomi,. Sempre più prossima alla sua conclusione -pretesi dal club nerazzurro con l’ultimo rilancio - ma sbloccabile in maniera definitiva solamente non appena l’Atalanta avrà tra le mani il suo erede.