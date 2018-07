L'Atalanta spinge: Matias Kranevitter piace, eccome. Il centrocampista argentino è in cima alla llista della famiglia Percassi ed è attesa per i prossimi giorni la prima offerta ufficiale allo Zenit San Pietroburgo. Come riferisce Sky Sport, si tratterà per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Martedì la giornata decisiva per il classe 1993.