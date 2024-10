Atalanta, problema al ginocchio per Ruggeri: salta la Champions

Getty Images

Continuacon Gian Pieroche dopo aver perso per un lungo stopdovrà rinunciare anche ad uno dei suoi fedelissimi, il terzino sinistro classe 2002e che vedrà i nerazzurri affrontare loin trasferta in Germania (la squadra ucraina gioca sempre "in trasferta" per la guerra che da troppo tempo condiziona il territorio ucraino) a Gelsenkirchen.Il laterale italiano, già 7 presenze e 1 assist in stagione fra Supercoppa Europea, Champions League e Serie A, soffre di unache lo sta condizionando già da qualche tempo e che ora lo ha costretto a fermarsi. Ruggeridove nelle prossime ore verràdel caso così da valutare con più precisione le sue condizioni. Se non ci saranno complicazioni potrebbe tornare a disposizione per la gara in programma sabato alle 18.

È il termine medico che indica un dolore al ginocchio che può esserecome traumi, usura della cartilagine, infiammazioni e non solo. Di solito è accompagnata da, arrossamento e soprattutto rigidità e. Di solito, se non è sintomo di lesioni peggiori, la gonalgia si risolve da sola osservando un semplice periodo di assoluto riposo.