Atalanta, quanto vale il 3° posto in Serie A battendo la Fiorentina

Atalanta-Fiorentina non ha nulla da dire in termini di verdetti per la Serie A 2023/24, ma il recupero della 29esima giornata mette comunque in palio, solo per i bergamaschi, una manciata di milioni di euro.



La classifica vede la la Fiorentina sicura dell'ottavo posto e della qualificazione in Conference League, mentre la Dea è quarta, già in Champions League, ma vincendo stasera può superare la Juventus al terzo posto.



QUANTO VALE IL TERZO POSTO - Arrivare al terzo posto in campionato vale 16,8 milioni di euro. Cifra a cui si aggiunge anche una maggiore fetta dei ricavi da Champions League derivanti dal cosiddetto Market Pool Uefa: 5 milioni. Rispetto al quarto posto (14,2 milioni di classifica e 2,5 milioni di market pool), l'Atalanta guadagnerebbe vincendo contro la Fiorentina 5,1 milioni di euro rispetto a quanto incasserebbe senza una vittoria e quindi col quarto posto.

