AFP via Getty Images

Atalanta regina dei gol: Retegui stacca tutti nelle quote per il capocannoniere, anche Lookman scala posizioni

33 minuti fa



Cinque vittorie di fila e terzo posto in classifica. L'Atalanta vola, sulle ali di un attacco straripante, che vede in copertina Retegui a undici centri in campionato e Lookman a sei. Il centravanti dei bergamaschi e della Nazionale italiana ha definitivamente convinto i bookie, staccando tutti nelle quote per il capocannoniere: dal 16 di inizio stagione, si è passati a quota 2. L'ex Genoa è andato a segno anche subentrando dalla panchina contro il Napoli, in un match che ha visto protagonista il compagno di squadra Lookman. Il nigeriano, dopo la doppietta che ha castigato Conte, si è inserito prepotentemente nella corsa ed è offerto capocannoniere a 7,50. In salita gli altri contendenti: Vlahovic e Thuram, offerti la scorsa settimana a 3,75 e 4,75, sono ora in lavagna a 6,50, alla pari di Lautaro Martinez, reduce da due reti consecutive. Ancor più lontano Lukaku, fermo a quattro gol e proposto a 7,50.