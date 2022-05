Non ci sono calcoli da fare: l'Atalanta domenica a La Spezia, fischio d'inizio alle 12.30, deve solo vincere se vuole lottare ancora per l'Europa League. Dopo i due pareggi deludenti ottenuti in cinque giorni in casa (dove non trionfa dal 28 febbraio contro la Samp, prima e unica volta in campionato nel 2022) la società non solo ha scelto di non chiudere a Zingonia i giocatori in ritiro forzato, ma anzi di concedergli un giorno di riposo.



GIALLO ZAPATA- Si ritroveranno questa mattina i nerazzurri al Centro Bortolotti, e saranno due i giocatori da tenere monitorati nella speranza di un recupero per il lunch match: l'esterno sinistro Pezzella, che ha accusato una distrazione all'adduttore della coscia destra, e il capitano Toloi, che per la quinta volta in stagione ha subito una ricaduta del suo fastidio al flessore destro. Sempre out Ilicic (problemi personali). Da capire inoltre se Zapata ha ancora i 90' sulle gambe, considerate le difficoltà mostrate lunedì sera dal colombiano, che qualche ore prima del match ha rischiato uno stop per un sospetto affaticamento muscolare.