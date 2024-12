Atalanta, Scalvini di nuovo ko: infortunio alla spalla

Getty Images

Gli infortuni non danno tregua a: appena rientrato dopo il lungo stop,Non c'è pace per il classe 2003, rientrato da poco dopo la lunga assenza per il recupero dalla rottura del legamento crociato del ginocchio, infortunio che lo aveva costretto a saltare EURO 2024 con l'Italia.Per Scalvini ora c'è un nuovo infortunio, stavolta a una, ma meno grave del precedente. Sufficiente, tuttavia, a fargli saltare la prestigiosa sfida contro il Real Madrid al Gewiss Stadium nella sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25.

- Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni del giovane difensore: "Oggi purtroppo: domani col Real Madrid non ci sarà".- Come annunciato da Gasperini, Scalvini non sarà a disposizione per Atalanta-Real Madrid ed è da considerare in forte dubbio per il prossimo impegno della Dea, che affronterà il Cagliari nel prossimo turno di Serie A.Difficile stabilire ora con esattezza i tempi di recupero dall'infortunio: si saprà di più nelle prossime ore.

- Scalvini era appena rientrato dall'infortunio al legamento crociato dello scorso 2 giugno, quando si fece male in Atalanta-Fiorentina. Il 23 novembre aveva giocato qualche minuto nel finale della vittoriosa trasferta di Parma e nell'ultimo weekend aveva fatto il suo ritorno in campo al Gewiss Stadium contro il Milan.