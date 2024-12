Youth League, Atalanta-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L'Atalanta Primavera torna in campo in Youth Leaegue e al Comunale di Caravaggio a partire dalle ore 16 di martedì 10 dicembre arriva il Real Madrid Under 19 per un autentico big match. I nerazzurri di Bosi sono attualmente stabili al settimo posto in classifica e cercando punti importantissimi per consolidare il passaggio del turno verso i playoff. Stesso discorso anche per le Merengues, attualmente 12esimo, che con una vittoria potrebbe agganciare proprio i nerazzurri.



YOUTH LEAGUE, ATALANTA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Atalanta Primavera-Real Madrid Under 19

• Data: martedì 10 dicembre 2024• Orario: 16.00• Canale TV: -• Streaming: Uefa.tvATALANTA PRIMAVERA (4-3-3): Zanchi; Idele, Tavanti, Bilac, Ghezzi; Riccio, Mencaraglia, Steffanoni; Artesani, Baldo, Fiogbe.: Gonzalez; Fortea, Aguado, Valdepenas, Navascues; Cestero, Regueira, Perea; Yafiez, Barroso, de Llanos.Al momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League fra Atalanta Primavera e Real Madrid Under 19

La sfida tra Atalanta Primavera e Real Madrid Under 19 sarà visibile in diretta streaming su tablet, pc e smartphone attraverso UEFA tv.