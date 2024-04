Atalanta, Scamacca salterà l'eventuale finale di Coppa Italia contro la Juventus: ecco perché

17 minuti fa



Un cartellino giallo pesante quello incassato, al 79’ della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, dall’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca. Il giocatore orobico, dopo aver rifilato un pestone a Nico Gonzalez, è stato ammonito dal direttore di gara La Penna: nuovo, dunque, provvedimento disciplinare in questa partita.



Un’ammonizione che colpisce uno dei quattro calciatori dell’Atalanta ad essere in diffida e che dunque impedirà a Scamacca, in caso di conquista della finale contro la Juventus, di prendere parte all’incontro che assegnerà la Coppa Italia il prossimo 15 maggio, all’Olimpico di Roma.