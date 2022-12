Se Hojlund e Lookman, con assist e gol, sono stati i protagonisti in positivo dell’amichevole dell’Atalanta con l’Eintracht Francoforte che è valsa la conquista della venticinquesima edizione del trofeo ai tedeschi ai calci di rigore (5-7 dopo il 2-2 al 90’), Boga e Malinovskyi lo sono stati in negativo.



FUORI NELLA RIPRESA- È durata solo 56’ la partita dei due nerazzurri, da mesi ormai sul mercato, e l’avvicinarsi di gennaio non ha certo aiutato il loro rendimento. Primo tempo a dir poco scialbo per entrambi: Boga non raccoglie nemmeno un passaggio in profondità seppur ben servito da Palomino, Malinovskyi non riesce mai a superare la marcatura di Tuta, che al 25’ lo manda al tappeto.



BRUTTA GARA- L’ivoriano, esterno sinistro d’attacco, si mette in mostra più in difesa che in attacco, scaraventando via dall’area qualche palla velenosa dei nemici-amici gemellati dell’Eintracht. Davvero imperdonabile però l’errore nell’area opposta: al 33’ spreca l’assist al bacio del giovane Hojlund imboccando clamorosamente il portiere a due passi dalla rete. Tuta continua a strappare la palla dai tacchetti di Malinovskyi, che non riesce mai a mettersi in mostra nell’inedito ruolo di centrocampista (i titolari de Roon e Koopmeiners nel frattempo se la vedono con Messi in Qatar), mentre Buta lascia indietro a più riprese Boga.



I GOL- I gol, uno per parte nel primo e nel secondo tempo, arrivano da altri tacchetti: la sblocca il solito Lookman al 10’, poi al 43’ pareggia i conti Alario, che al 4’ della ripresa fa il bis, mentre Hojlund insacca il 2-2 al 50’. L’Eintracht fa 5 su 5 ai rigori, mentre l’Atalanta, mai amica del dischetto, sbaglia il primo con capitan Toloi e a nulla valgono le reti di Zapata, Ederson e Scalvini.



MERCATO- Dopo la prestazione di oggi diventa sempre più difficile per patron Percassi rientrare della cifra spesa per l’ivoriano e l’ucraino: quasi impossibile rifarsi dell’investimento di oltre 20 milioni per Boga, che più probabilmente partirà solo in prestito in Premier, più facile accontentarsi dei 15 milioni, e non dei 18 richiesti oggi, per Malinovskyi che è sempre più lontano dal Marsiglia e sempre più vicino al Tottenham.