Atalanta, si allontana Zaniolo: un'altra squadra in pole

36 minuti fa

L'Atalanta è alla ricerca di un doppio rinforzo in retroguardia e di un attaccante da far crescere all'ombra di Scamacca. Se in difesa la dirigenza nerazzurra cerca quindi un colpo di esperienza, in attacco, preferirebbe puntare su un giovane 'alla Hojlund' da far sbocciare grazie al lavoro di mister Gasperini.



Per questo Nicolò Zaniolo si è un po' allontanato dai pensieri dell'Atalanta. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il suo agente Claudio Vigorelli confermerebbe un avvicinamento invece della Fiorentina, al momento molto più vicina dei nerazzurri al giocatore. In particolare, l'amministratore delegato Luca Percassi e l'uomo mercato Tony D'Amico avrebbero sì espresso un forte interessamento per Zaniolo nei primi giorni di giugno, ma questo prima di riscattare ufficialmente De Ketelaere. Un sondaggio insomma, quando ancora il belga non era sicuro di vestire nerazzurro. Ora che l'Atalanta si è aggiudicata le prestazioni dell'ex Milan, che formerà il tridente offensivo con Scamacca e Lookman o Tourè, l'interesse per Zaniolo è scemato.