Getty Images

Atalanta, Ruggeri: "Sulla palla c'è scritto 'Buona fortuna' e quando passo da Gasperini..."

31 minuti fa



Tra fumogeni nerazzurri, fuochi d’artificio e coriandoli che accompagnano la discesa d’onore attraverso la scalinata della piazza, i cittadini di Zogno Matteo Ruggeri, esterno sinistro nerazzurro, e Marcello Ginami, fisioterapista dell'Atalanta, hanno ricevuto la benemerenza civica per la Coppa di Europa League conquistata a Dublino il 22 maggio.



RUGGERI- “È bellissimo ricordare i gol che ho segnato a Sporting e Marsiglia”, confida Ruggeri guardando negli occhi i bambini dell’ASD Zognese dove anche lui ha mosso i primi passi, “per il mio ruolo, nello spogliatoio diciamo che quando i difensori non hanno la giocata scaricano la responsabilità sugli esterni ma a volte dipende dalle occasioni di gioco”, sorride, “comunque sulla palla quando ci arriva c’è sempre scritto ‘In bocca al lupo’, poi ognuno ha una grande responsabilità per il nostro tipo di modulo ma nel mio ruolo se si riesce bene a fare entrambe le fasi è fondamentale perché è difficile per intensità, bisogna non mollare fino alla fine soprattutto quando si gioca dalla parte del mister”.