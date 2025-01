Atalanta-Sturm Graz 5-0, le pagelle di CM: De Ketelaere show, ma che Lookman! Nerazzurri macchina instancabile da gol...

AFP via Getty Images

Attento su qualche palla sporca nell'ultimo quarto d'ora.Torna titolare in Champions in una serata da ricordare.Entra nel terzo gol, attento quando Camara sguscia in velocitàPiccole sbavature iniziali, poi prende le misure e si spinge anche in avantiaiuta negli ultimi minuti)Bravo e coraggioso, da titolare in Champions. Il pubblico gradisce.Più 'operaio' senza Ederson accanto, solito rendimento.Il suo gol indirizza una gara che faticava a prendere i binari nerazzurri.

Un assist e tanti gol sfiorati, avrebbe meritato gioia personale.Pulizia di gioco, semplicità e tocco d'autore.Gol e assist, prestazione che lo fa nuovamente rivedere come qualche settimana addietro.E' tornato a segnare con regolarità, come lui sa fare.Dopo l'intervallo rinforza la trequarti e decide che è il momento di dare un segnale alla gara. Anzi, cinque.Entra per Palestra. Prende il palo da buona posizione, assist a Pasalic e buone giocate.

Subito nel vivo del gioco, mattatore puro. Cerca e trova il gol.Dominante in mediana.Realizza il quinto gol finale, pedina importante.