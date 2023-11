Saltato il difensore del Torino Buongiorno, l'Atalanta a caccia del sesto difensore si sta già muovendo in vista di gennaio: il nazionale croato Josip Sutalo, in forza all’Ajax dalla scorsa estate.



Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta sarebbe disposta a versare gli oltre 20 milioni spendibili su Buongiorno ma poi rimasti in tasca al duo Lee Congerton-Tony D’Amico. Classe 2002, Josip Sutalo è cresciuto nel Neretka Meretkovic per poi finire precocemente alla Dinamo. Lì, vincendo una Blue Star-Youth Cup, tre campionati e due supercoppe nazionali, ha collezionato 88 presenze condite da 7 reti e 4 assist.