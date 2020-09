Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, parla a Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con il Torino: "Abbiamo un gruppo forte che abbiamo rinforzato. Giochiamo insieme da tanto tempo, abbiamo fiducia del lavoro che stiamo facendo. Siamo pronti per giocare una partita di qualità, sappiamo che difficoltà possono esserci giocando contro il Toro ma ci siamo preparati bene e pensiamo solo a fare una grande partita. Ho visto che in questo periodo sono arrivati giocatori di grande qualità e sono sicuro che l'Atalanta abbia una rosa per fare un'altra grande stagione".