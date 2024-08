Getty Images

Atalanta, torna in gruppo Lookman: la scelta per la sfida contro l'Inter

Redazione CM

14 minuti fa



Ademola Lookman è tornato ad allenarsi in gruppo con l'Atalanta: dopo che alla vigilia della prima di campionato a Lecce il nigeriano si era chiamato fuori per motivi di mercato, con il Paris Saint-Germain che aveva fatto filtrare un possibile interesse, la questione è rientrata dato che non sono arrivate offerte su cui ragionare.



Gasperini ha quindi riammesso l'attaccante e potrebbe decidere di convocarlo già per la gara contro l'Inter in programma alle 20:45 di venerdì 30 agosto: teoricamente Lookman potrebbe anche essere titolare, ma è difficile immaginarlo in campo dall'inizio dopo un caso che comunque ha costretto l'Atalanta a fare a meno di lui per due partite.