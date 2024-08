Chi è il sostituto di Koopmeiners all'Atalanta

gettyimages

L’Atalanta è stata di parola: quando nell’estate 2023voleva andare via gli hanno chiesto di rimanere ancora un anno:, e lo sapevano anche i nerazzurri che infatti si sono guardati intorno per trovare un sostituto ancora prima di vendere Koopmeiners.- L’Atalanta ha approfittato della situazione di Lazar Samardzic a Udine e ha chiuso l’affare per il centrocampista serbo. Samardzic voleva lasciare l’Udinese ma rimanere in Serie A, c’era stato anche qualche contatto col Milan che poi si è spostato su altri profili, i nerazzurri sono stati i più convinti ad affondare il colpo.. Centrocampista duttile proprio come Koopmeiners, l’Atalanta ha puntato su Samardzic dopo aver mollato un altro obiettivo.

- Il primo nome nella lista dei dirigenti nerazzurri infatti era quello di Matt O’Riley, classe 2000 del Celtic con caratteristiche leggermente diverse da Koopmeiners.. Le settimane passavano ma la situazione non si sbloccava, così i nerazzurri hanno abbandonato la pista estera chiudendo per Samardzic. E O’Riley è andato al Brighton per 30 milioni, con un debutto sfortunato a causa di un infortunio che l’ha fermato subito dopo i primi minuti della gara di Coppa di Lega contro una squadra di terza divisione.