L'Atalanta si gode le prestazioni di Mattero Ruggeri. Il terzino sinistro cresciuto nel vivaio atalantino sta vivendo un'annata magica e non sta facendo rimpiangere la scelta fatta in estate di dire no a una proposta importante a livello economico per portarlo via da Bergamo. Arrivava da Milano, sponda Milan che aveva offerto circa 8 milioni di euro fra prestito oneroso e riscatto. Percassi disse no perché la valutazione sembrava troppo bassa e oggi i numeri lo stanno confermando.