Getty Images

Atalanta Under 23, tripletta di Vlahovic nel 5-1 alla Triestina: panchina in bilico, a rischio esonero pure Pazienza all'Avellino

Redazione CM

53 minuti fa



L'Atalanta Under 23 fa cinquina con una tripletta di Vanja Vlahovic (capocannoniere con 5 gol), espugnando per 5-1 il campo della Triestina. Contestata dai propri tifosi dopo la terza sconfitta consecutiva nel girone A della Serie C, con la panchina dell'allenatore Michele Santoni in bilico. La seconda squadra del club bergamasco ha 7 punti in classifica nelle prime 4 giornate, 4 in più della Triestina ferma a quota 3.



Nel girone C è a rischio esonero il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza (in foto da calciatore ai tempi della Juventus). Il gol al 95° di Gori evita la sconfitta nella trasferta contro la Cavese (1-1), ma la squadra ha raccolto solo 3 punti nelle prime quattro giornate di campionato. In giornata è previsto un vertice dirigenziale per decidere il destino dell'allenatore.