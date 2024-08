Atalanta, un'ora alla pari del Real Madrid. Risorse pronte dal mercato: stretta per O'Riley e Wesley

Getty e Calciomercato.com

E alla fine lse ne va dacon il rammarico. Per un'ora, due terzi della partita, è riuscita a giocare la Supercoppa in uno stadio nazionale da brividi restando sempre all'altezza del, anzi rendendogli le cose complicate in area piccola e mettendo alla prova Curtois e la traversa della porta. Con i se e con i me non si va da nessuna parte, ma è difficile non pensare a cosa sarebbe successo se in campo ci fossero stati i vari. La squadra diè arrivata nella capitale polacca con diversi infortuni e alcune situazioni da risolvere nei prossimi quindici giorni di mercato. Il big match di ieri ha dimostrato che con i rinforzi giusti l'Atalanta può competere con il Real maneanche troppo lontana, visto che il 29 agosto ci saranno i sorteggi die potrebbe incontrare di nuovo i bianchi di Ancelotti.

è un tuttocampista in divenire, duttile tra centrocampo e trequarti, ma è soprattutto in mediana che è cresciuto. Per questo l'arrivo disi fa interessante: l'inglese che gioca nella Danimarca ha le caratteristiche perfette per insidiare l'area partendo dalla mediana (19 gol e 19 assist a stagione), è giovane e ha grandi potenzialità. Può diventare ildel futuro e anche solo per questo la società è disposta a versare i quasiche il Celtic chiede per lui. La quarta offerta è pronta.

Non è un caso se l'Atalanta proprio ieri prima della gara stava chiudendo con il, il terzino destro classe 2003 che può aiutare Zappacosta sulla fascia. Affare da circa 20 milioni di euro. L'esterno di Sora, grazie alla sua duttilità, è libero di spostarsi anche sulla sinistra dando il cambio a Ruggeri. Nella corsia mancina però non è tramontata l'idea: il tedesco vorrebbe tornare a Bergamo e a Gasp potrebbero servire due esterni per fascia, visto il gran numero di gare da disputare la prossima stagione.se troverà una destinazione, è ai saluti, come ha fatto intuire il tecnico nerazzurro nella sua ultima intervista.

E chissà che le ultime battute di mercato non regalino un altro rinforzo anche in attacco, visti gli infortuni di Scamacca e Zaniolo. Magari proprio, quel giovane classe 2004 del Copenaghen abile a segnare e che l'Atalanta si era già segnata tempo fa nella lista dei desideri. Con la partenza di, sarebbe idealmente quell'apporto fresco da lanciare all'occorrenza. Per lui parlano i numeri: ha già realizzato 5 gol e 1 assist nelle prime sette partite della stagione 2024/2025.