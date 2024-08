Atalanta, Percassi: "Koopmeiners, i giovani spesso fanno errori ed è questo il caso. Se si può ricucire? Siamo affezionati a lui"

Getty

L'amministratore delegatoLuca, ha parlato nel prepartita della Supercoppa Europea che vedrà la formazione bergamasca affrontare il Real Madrid.Stanno accadendo delle serate incredibili per la nostra storia. Pensare di giocare contro il Real per un titolo è qualcosa di straordinario. Il calcio regala delle emozioni incredibili che però non ci danno il tempo di godercele perché c'è sempre qualcosa di nuovo da affrontare"."Ci dispiace sia per Scamacca che per Scalvini che sono stati vittima di due episodi molto sfortunati, ma sono entrambi ragazzi fantastici".

"Noi siamo molto molto affezionati a Koop. A noi dispiace tantissimo che non sia qui. Se si può ricucire? Noi gli vogliamo molto bene, sappiamo cosa ha dato e cosa ha ricevuto. A volte si può incappare nel percorso di qualche giovane ragazzo in qualche errore e questo è uno di quei casi. Ribadisco che noi non vogliamo venderlo e siamo molto affezionati a lui"."Per l'Atalanta essere qui è già una grande vittoria. Il Real Madrid è la squadra più forte al mondo, dobbiamo essere consci di chi abbiamo di fronte e speriamo di fare una buona figura".

"Come si vince? Devo dire che quando vedi questi grandi giocatori di fronte ti rendi conto di chi hai di fronte. L'Atalanta è qui però con merito e ci meritiamo di confrontarci con i più forti al mondo"