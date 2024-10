Atalanta, vigilia tormentata: dall'infortunio di Ruggeri alla chiusura del'aeroporto

Getty Images

Mattinata di preoccupazioni per l’Atalanta, che domani,La prima trasferta Champions sarà in campo neutro a causa della guerra che imperversa in Ucraina.Oltre alche resterà a Bergamo come Scalvini, Scamacca, Hien (postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro) e Brescianini (lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro) per la gonalgia al ginocchio sinistro (nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti diagnostici), in questo momento sta cercando di capire da dove decollerà con il suo charter per la Germania.

Questa mattina, infatti, dopo l'allenamento delle 11 a Zingonia, era in programma la partenza nel primo pomeriggio dallo scalo di Orio al Serio, l'aeroporto bergamasco che però riaprirà solo dopo le 17. Subito dopo l’atterraggio di un volo Ryanair proveniente da Barcellona a Bergamo alle 8 del mattino,: alcuni cancellati, altri riprogrammati, mentre quelli che dovevano atterrare sono stati dirottati in altri aeroporti. Tra quelli che hanno subìto un drastico cambio d’orario anche i voli diretti aper le conferenze stampa della vigilia. La maggior parte di loro sarà costretta a saltarla.

Il gruppo squadra, comunque, partirà, maLa partenza sarà intorno alle 17, a pomeriggio inoltrato, dall'aeroporto scaligero. La conferenza stampa di