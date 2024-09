Getty Images

Genoa, la società ha deciso: tutti in ritiro in vista dell'Atalanta

Marco Tripodi

17 minuti fa



La crisi di gioco e di risultati che ha colpito il Genoa nell'ultimo periodo ha indotto la società rossoblù a mandare la squadra in ritiro.



In vista della gara di sabato prossimo in casa dell'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini, i ragazzi di Alberto Gilardino si alleneranno a porte chiuse a partire da mercoledì in un centro sportivo del nord Italia. La sede prescelta dalla dirigenza dovrebbe essere Veronello, struttura situata a Bardolino, sulla riva del Lago di Garda, per anni utilizzata per i propri allenamenti da Chievo ed Hellas.



Tre giorni di isolamento per far fronte comune e provare a compattare un gruppo reduce da tre pesantissime sconfitte nel giro di una settimana, dal KO di Venezia a quello con la Juventus in campionato, passando per l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con la Sampdoria.