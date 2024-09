Atalanta, infortunio per Brescianini

Getty Images

perde per infortunio. Il centrocampista classe 2000 originario di Calcinate e arrivato alla corte didal Frosinone nel corso dell'estate, è stato costretto a fermarsi nel corso del primo tempo della gara che i bergamaschi stanno affrontando in trasferta contro il Bologna e con il risultato momentaneamente fermo sullo 0-0.Il centrocampista ha subito un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra intorno al minuto 38 quando, inserendosi in area su assist di Kolasinac dalla sinistra,verso la porta difesa da Skorupski trovando la pronta parata del portiere. Immediatamente il centrocampista scuola Milan

rimanendo in campo fino al minuto 44, ma anche qui, in allungo dopo un contrasto con Fabbian, il centrocampista si è dovuto fermare toccandosi nuovamente la coscia e chiedendo il cambio.