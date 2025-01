Udinese-Atalanta LIVE, formazioni ufficiali: c'è Sanchez, Gasp con Lookman-De Ketelaere

Getty Images

Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter, l'Atalanta vuole riprendere il suo cammino verso il sogno scudetto. Gli uomini di Gian Piero Gasperini cominceranno il proprio 2025 in Serie A contro l'Udinese al Bluenergy Stadium alle 15:00. I friulani, in occasione di questa ventesima giornata di campionato, cercheranno di dare continuità ai tre risultati utili ottenuti in altrettante partite. Per la Dea, che non ha Retegui, ci saranno, in attacco, Lookman e De Ketelaere, mentre l'Udinese risponde con il duo Sanchez-Thauvin.

IL TABELLINO

Udinese-Atalanta

MARCATORI:

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere.. All. Gasperini.

AMMONITI:

ESPULSI:

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

I GOL E LE AZIONI SALIENTI