Atalantamania: Samardzic e i subentrati si prenotano per Napoli, obiettivo -1

, in una gara aperta ed equilibrata con qualche colpo di scena che è valso fuochi d'artificio a partita in corso. Sono arrivate risposte da tutta la squadra, compatta e ordinata, ma soprattutto dall'attacco, più aggressivo. Trainato da quella, sè il punto di forza della squadra di Gasperini di questa stagione.Il tecnico di Grugliasco lo dice spesso che all'Atalanta tutti si sentono titolari, che ce ne sono almeno 17-18 di candidati a indossare la maglia dal primo minuto. Ed è anche vero però che sono in pochi ad avere il potere di spaccare le partite senza il rodaggio del primo tempo nelle gambe., sono e sono stati spesso le carte jolly da giocarsi nella ripresa, quando l'avversario arranca e ha meno cartucce a bordo campo. Ieri però hanno tutti e quattroZaniolo ha sfiorato il gol della vittoria, Bellanova ha regalato corsa e altri cross preziosi, Retegui ha la testa e la voglia per rimanere in cima alla classifica dei cannonieri della Serie A, Samardzic dona quell'imprevedibilità che è la miccia per tante occasioni. Il suo mancino non fa rimpiangere quello di, protagonista in negativo della gara con la ex.

Adesso contro ill'Atalanta ha un chiaro obiettivo: tornare a vincere per rivedere la vetta a un solo punto di distanza, anche se Gasperini ha spiegato che la sua squadra. Ed è già tanto, considerato che poco tempo fa si parlava ancora di salvezza. L'unico inghippo è dato dalla dne avrà per un po' in infermeria e tra meno di una settimana c'è la gara in Champions con lo Sturm. Rimarrebbero solocon la vistosa benda per i punti di sutura, eda utilizzare se Scalvini non tornerà.ha detto che non hanno intenzione di buttarsi sul mercato per un altro difensore, ma in caso di ennesimo forfait potrebbero presto cambiare idea.