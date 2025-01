Atalanta: si ferma Scalvini, le sensazioni in vista della sfida col Napoli

Getty Images

Dopo aver perso certamente per squalifica Sean Kolasinac in vista della prossima partita col Napoli, in virtù di un cartellino giallo da diffidato, l'Atalanta trema pure per Giorgio Scalvini. Schierato titolare da Gasperini in occasione della partita con la Juventus, il classe 2003 è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico all'80° che ha richiesto la sostituzione. Al suo posto il tecnico nerazzurro ha dovuto inserire Hien.



In attesa che gli esami di rito chiariscano completamente la natura del problema e la sua gravità, le prime sensazioni dal campo portano a pensare che Scalvini abbia accusato un fastidio al ginocchio. Considerando il grave infortunio occorso nell'ultima giornata del precedente campionato – rottura del legamento crociato anteriore – un minimo di apprensione è d'obbligo in questi casi e sarà compito dello staff medico cercare di comprendere meglio cosa abbia causato l'uscita dal campo del giocatore e stabilire i tempi di recupero. Sabato, alle 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo arriva la capolista Napoli.