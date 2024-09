Getty Images

La Liga scende in campo e lo fa con uno dei match più attesi.presso lo stadio Civitas Metropolitano della capitale spagnola, va in scena, derby attesissimo anche in ragione del percorso che ha accompagnato le due squadre fin qui in campionato. Se entrambe le squadre si affacciano al derby madrileno da, la squadra disi trova momentaneamente 2 punti avanti ai cugini, che però proveranno ad azzardare il sorpasso nel match di questa sera. I Colchoneros si presentano all'appuntamento con soli 2 gol subiti in 7 sfide, mentre il Real è in una striscia di 5 vittorie consecutive tra Liga e Champions. Da una parte i meccanismi bel oliati della squadra del Cholo, dall'altra le stelle dei Galacticos a cui manca per: una sfida tutta da gustare a partire dalle 21.

Guarda interessato il, che ieri ha perso la sua prima partita dopo 6 vittorie consecutive, cadendo per 4-2 in casa dell'Osasuna. I blaugrana sono al momento a 21 punti con 4 lunghezze di vantaggio sul Real e 6 sull'Atletico, che, in ogni caso, rosicchieranno qualcosa alla capolista in questa sfida.: Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Reinildo; Llorente, Gallagher, De Paul; Griezmann; Sorloth, Alvarez. All.Simeone.: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti