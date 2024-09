Ex Milan, il Real Madrid ci prova per Diogo Dalot

Manchester United via Getty Images

, difensore del Manchester United con un passato anche nel Milan, è un obiettivo deldi Carlo Ancelotti, qualora i Blancos non dovessero riuscire a mettere a segno il colpo Alexander-Arnold dal Liverpool. Lo riporta GiveMeSport. Il club spagnolo, infatti, ha cominciato a guardarsi intorno visto che Carvajal si appresta a concludere la sua illustre carriera con le merengues.In casa Real la corsia preferenziale è del laterale inglese del Liverpool, che andrebbe a migliorare ulteriormente la corsia di destra dei Blancos. Occhio, però, anche al nome di Dalot, che è ormai un titolare fisso del Manchester United e della nazionale portoghese.

Nel passato del difensore in questione c'è anche il Milan: Dalot, infatti, prima di trasferirsi in Inghilterra nei Red Devils ha militato nel club di via Aldo Rossi per una stagione (2020/21), segnando anche un goal.