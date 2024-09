AFP via Getty Images

Succede tutto nel secondo tempo al Civitas Metropolitano di Madrid. In unorfano dell'infortunato Mbappé, cruciale per entrambe le formazioni nella rincorsa al Barcellona capolista, si parte su ritmi blandi che fanno pensare a un possibile finale a reti inviolate senza emozioni. Ma l'inerzia cambia radicalmentedel vantaggio per i Blancos, su suggerimento di Vinicius. Si accende il clima e dagli spalti piovono oggetti all'indirizzo di Courtois, ex della sfida, portando alla. Ripreso il gioco è l'Atletico a provarci, con Simeone bravo a mandare dentro Javi Galan e: il primo serve un filtrante preciso al secondo, che salta Courtois e fa, regalando un punto a tutte due le squadre.

Si chiude in parità una partita infinita, iniziata su ritmi bassi per poi esplodere letteralmente nel finale.. Entrambe le madrilene accorciano tuttavia sul Barcellona (a quota 21), che nella serata di ieri aveva perso la sua prima partita stagionale, 4-2 in casa dell'Osasuna.Atletico Madrid-Real Madrid 1-1MARCATORI: 64' Militao (R), 95' Correa (A)ASSIST: Vinicius (R), Galan (A): Oblak; Molina (dal 46' Koke), Le Normand, Gimenez, Reinildo (dal 75' Galan); Llorente, Gallagher (dal 70' Correa), De Paul; Griezmann; Sorloth (dal 55' Samuel Lino), Alvarez (dal 75' Riquelme). All.Simeone.

: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric (dall'86' Vazquez); Bellingham; Rodrygo (dal 90' Fran Garcìa), Vinicius (dall'87' Endrick). All. Ancelotti.ARBITRO: Mateo Busquets FerrerAMMONITI: 40' Modric (R), 70' Gallagher (A), 75' Alvarez (A)ESPULSI: 98' Llorente (A)per un intervento con piede a martello su Fran Garcìa.pescato bene da un filtrante di Galan, salta Courtois e dopo un rimpallo riesce a insaccare il pallone dell'1-1

sfonda sulla sinistra e prova a calciare di mancino. Devia in angolo Courtois.è subito pericoloso con un'incursione centrale e un siluro pericoloso, che solo un tuffo prodigioso di Oblak riesce a deviare in angolo., squadre di nuovo in campo dopo 20 minuti di stop.Piovono oggetti dalla tifoseria dell'Atletico Madrid alle spalle di Courtois, l'arbitro. Anche il Cholo Simeone sotto la curva per placare gli animi dei tifosi.

Cross di Vinicius, l'Atletico perde le marcature in area epuò controllare il pallone. Destro di ptenza e palla alle spalle di Oblak.Bel suggerimento di Modric per, che indisturbato al limite dell'area calcia di piattone sfiorando la traversa.Ci prova anchedal limite dell'area, ma il piattone dell'inglese è debole e Oblak blocca.stoppa e calcia di destro da lontano a incrociare. Il missile dell'uruguaiano è deviato in calcio d'angolo da Oblak.Incursione sulla sinistra di Julian, che ci prova di destro da posizione defilata, respinge Courtois.