Getty Images

Atletico Madrid, Simeone via a fine stagione? Tra i candidati un clamoroso ritorno

20 minuti fa



Dopo 14 anni e tanti successi lungo il percorso (compresi l'arrivo in ben due finali di Champions League - entrambe perse contro i rivali del Real Madrid - e la vittoria di due campionati spagnoli e di due Europa League), le strade di Diego Simeone e dell'Atletico Madrid potrebbero separarsi a fine stagione.



I dirigenti dei Colchoneros hanno già cominciato a sondare i primi profili per trovare un possibile sostituto dell'allenatore argentino. Secondo quanto riportato da Relevo, avanzano già i nomi dei possibili sostituti: in prima fila ci sarebbero Unai Emery, adesso all'Aston Villa, e Fernando Torres, tecnico della seconda squadra della formazione madrilena, che pochi giorni fa avrebbe rifiutato la proposta del Deportivo La Coruña, proprio per rimanere nella Capitale iberica e sperare nel salto come tecnico della prima squadra.