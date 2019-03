Thomas Partey non ci sarà a Torino. Fuori per squalifica, il centrocampista dell'Atletico ha detto: "Mi fa male pensare al fatto che non potrò esserci, perché sono queste le partite che tutti vorrebbero giocare. Sappiamo che non sarà semplice. Però dobbiamo approfittare del vantaggio che ci dà il risultato della gara d'andata e rimanere tranquilli, pur sapendo che ci sarà da soffrire. La Juve è una grandissima squadra, ma noi proveremo, con umiltà, a disputare una grande partita per passare il turno".