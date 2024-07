Getty

Attaccanti Fantacalcio 2024/2025: i top su cui puntare per gol e assist

Enrico Turcato

2 ore fa



Per vincere il fantacalcio servono bonus e gol sicuri. L’attacco è il reparto fondamentale da non sbagliare: serve chi garantisca costanza di rendimento e permetta alle nostre fantasquadre di collezionare punti sicuri. Nel Fantacalcio 2024/25, parte la caccia ai migliori attaccanti, quelli che possano garantire la doppia cifra, quelli che portano in dote assist e fantamedie alte. Proviamo a scoprire insieme la lista dei migliori, quelli su cui puntare in sede d'asta.