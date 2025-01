Audace Cerignola-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il Girone C di Serie C, sempre più appassionante nelle zone alte della classifica, per la venticinquesima giornata offre l'incrocio traI pugliesi si sono guadagnati un posto al sole, ritrovandosi in piena corsa per la promozione diretta e vicinissimi al primato in una lotta serratissima che ad oggi coinvolge anche Monopoli, Benevento, Avellino e Potenza. Gli etnei, di contro, col successo ottenuto nell'ultimo turno col Giugliano hanno lanciato un segnale importante in chiave Playoff e con un eventuale colpaccio potrebbero candidarsi ad outsider nella seconda parte della stagione.

Di seguito, tutto su Audace Cerignola-Catania: data, orario, formazioni, dove vederla in tv e la copertura streaming del match.Audace Cerignola-Catania andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canale 251) e in chiaro, per i residenti in Sicilia, su Telecolor (canale numero 11 del digitale terrestre).Audace Cerignola-Catania sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e su Sky Go.