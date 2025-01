Serie C, Lescano rompe con Capuano e lascia il Trapani: va ai rivali dell’Avellino, cos’è successo

Il mercato impazza non solo inma anche negli altri nostri campionati e, soprattutto, nell’equilibratissimo. Qui tra, capoliste a, e il, sesto a, ci sono dunqueIn mezzo a questa tonnara si trova anchediche, dopo un inizio stentato e il cambio di allenatore, si è rialzato e si candida alla. Più staccato, a, ma con velleità di playoff, e oltre, c'è il. Stagione particolare anche quella dei siciliani che si sono affidati in corsa ad Eziolinoe che contavano sul capocannoniere del torneo, Facundo, capace diin questa prima parte di stagione.

Ebbene, è giusto parlare al passato perché, in queste ore,un colpo pesante che rischia di spostare gli equilibri del campionato. Si tratta dell’ennesima operazione in questa finestra messa in piedi dall’ambizioso Trapani che haL’obiettivo è quello di riprendere il treno delle migliori ma di certo sarà più difficile farlo senza il proprio migliore giocatore che, anzi, andrà a rinforzare una delle rivali più quotate. Ma perché i granata hanno deciso di salutare Lescano? Il motivo è stato spiegato dal presidente del club, Valeriosui social.

Per una precisa, che si è manifestato direttamente con me dopo la partita contro il Rimini, sull’intenzione di abbandonare subito la squadra perConfrontatomi con Capuano abbiamo ritenuto non ci fossero gli estremi per trattenerlo. Se l’Avellino accetterà le nostre condizioni chiaramente indicate sia alla dirigenza che al suo procuratore,Rilascerò un comunicato ufficiale alla fine del calciomercato che credo renderà edotti i più a Trapani sul perché ci trovassimo, con la squadra che era stata costruita, alin classifica. Una delle massime nella mia vita è sempre stata il ‘Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma’”, ha detto il presidente.

Dissapori insanabili con l’allenatore Capuano insomma dietro a questa clamorosa scelta., attuale bomber degli irpini, autore dima anch’egli in rotta con la sua società. Tante le opzioni per Patierno, sulle cui tracce si è messo ilche ha già anche il sì di Nicola, esterno d’attacco della. Prenderà un nuovo attaccante anche il Trapani che dovràgli ultimi giorni di mercato della C, insomma, potrebbero portare grosse novità.