Il grande colpo a sorpresa del mercato blucerchiato nella sessione di mercato di gennaio ha il volto di Emil Audero. In pochi infatti si aspettavano che la Sampdoria potesse ritrattare i termini dell'accordo trovato in estate con la Juventus per il calciatore. Eppure, i blucerchiati sono riusciti a togliere il diritto di riacquisto dei bianconeri, con grande soddisfazione per l'estremo difensore: "Sono molto contento di questa scelta che è stata fatta, io obiettivamente fin dall’inizio ho lavorato per una permanenza perché alla fine mi trovo in un ottima società" ha rivelato a Sky Sport. "Devo ringraziare la Sampdoria ma devo anche ringraziare la Juventus perché, come ho detto più volte, se sono qui è grazie anche alla Juve"



Audero sarà fondamentale nella corsa all'Europa. A partire già dalla prossima sfida con il Frosinone: "Quest’anno più che mai il campionato è molto equilibrato – ammette il portiere -, molte volte si è visto come una una squadra favorita sulla carta possa commettere passi falsi. Il Frosinone cercherà il risultato perché sono in una posizione di classifica nella quale i tre punti sono fondamentali, ma allo stesso tempo anche noi cerchiamo la vittoria e quindi sarà una bella partita. Guardando la classifica non puoi non pensare all'Europa, il nostro obiettivo era soprattutto quello di essere più costanti possibile, se lo saremo allora potremo puntare veramente all’Europa". A Genova olretutto Audero ha ingaggiato un derby tutto personale con il numero uno del Genoa Radu: "Con Radu c’è sempre stato un bel rapporto, ci siamo conosciuti anni fa nel settore giovanile" è la chiusura dell'intervista. "Il mio augurio, in vista degli europei U21, per la sua nazionale ed è quello di incontrarci chi lo sa magari in semifinale o finale. L’augurio è quello di vederci più lontano possibile. Chi lo vince il derby se arriviamo in finale? Noi…" conclude Audero.