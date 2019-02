Il mercato della Sampdoria è stato caratterizzato da alcune grandi tematiche. Iniziato con l'acquisto di Gabbiadini, proseguito attraverso le voci di un possibile addio di Defrel - poi non concretizzatosi - e concluso poi con il colpo a sorpresa, ossia il nuovo accordo con la Juventus per Emil Audero. Il tutto mantenendo sempre presenti le voci costanti su Joachim Andersen, conteso da Inter, Napoli e Juventus in Italia.



Insomma, è stato un mercato soddisfacente ma per nulla tranquillo per il direttore sportivo Carlo Osti, intervenuto ieri a Telenord per commentare tutte queste tematiche di mercato. Si comincia, ovviamente, dall'innesto di Gabbiadini: "Con Gabbiadini abbiamo fatto un grande acquisto, è stata un’operazione anche in proiezione futura" ha spiegato il dirigente. "Noi lo abbiamo cercato e lui ha voluto fortemente ritornare. L’intento del mercato di gennaio è stato quello di conservare il gruppo e lavorare anche per la prossima stagione". Defrel invece alla fine è rimasto, ma a giugno bisognerà discutere del suo futuro con la Roma: "Defrel fa parte del progetto Sampdoria e sarà fondamentale per il girone di ritorno. A giugno poi faremo le nostre valutazioni" dice Osti in merito. "Il mister intanto oggi può contare su diverse pedine importanti da far ruotare a seconda degli avversari. Mi è dispiaciuto che Kownacki sia andato in prestito all’estero, avrei preferito poterlo controllare più da vicino nel campionato italiano dove ha la qualità per imporsi ma abbiamo voluto accontentarlo" ha aggiunto poi il ds. "Audero? Abbiamo investito tanto su di lui, crediamo fortemente nelle sue qualità perché è un portiere moderno con grande capacità di lettura tattica, speriamo resti a lungo con noi". C'è spazio anche per una battuta ovviamente dedicata ad Andersen, una delle grandi scoperte di questa stagione. Si tratta di un giocatore che ha grande mercato, partendo dall'Italia - dove c'è soprattutto l'Inter - ma passando anche per l'estero: "Oggi lo vogliono tutti" conferma.



L'obiettivo dal punto di vista della guida tecnica invece è quello di continuare con Marco Giampaolo: "Vive la Sampdoria come fosse il suo Barcellona, sa benissimo che qui avrà sempre spazio e penso che questo sia il club adatto a lui. È chiaro che tutti i matrimoni prima o poi devono finire, ma ci sono i presupposti per andare avanti insieme ancora tanto tempo. Sicuramente questo girone di ritorno deciderà tante cose". Magari raggiungendo quel traguardo sempre sfuggito, l'Europa: "Non ne abbiamo mai parlato, cerchiamo di migliorarci di giorno in giorno. Prandelli? Abbiamo giocato insieme 7 anni, prima alla Juventus e poi all’Atalanta, lo conosco molto bene ma non credo che Giampaolo avrà bisogno dei miei consigli - conclude Osti - quando giocheremo il derby".