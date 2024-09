Getty Images

In estate il Como ha fatto una netta rivoluzione della rosa, tanti volti nuovi per il ritorno in Serie A e la conferma di Cesc Fabregas in panchina. Tra i nuovi acquisti ci sono anche i due portieri,: il primo torna in Italia dopo gli anni di Napoli e l'altro arriva da una stagione da vice Sommer all'Inter, che aveva il diritto di riscatto ma ha deciso di non esercitarlo (prendendo Martinez dal Genoa al suo posto).- I due portieri del Como si equivalgono in termini di qualità e titolarità, nelle prime tre giornate prima della sosta, nella prossima partita contro il Bologna - in programma sabato alle 15, sarà la gara che aprirà la quarta giornata di Serie A - spazio ad Audero come ha fatto capire lo stesso Fabregas in conferenza stampa: "Audero pronto per giocare dal primo minuto? Sì, Emil è pronto, è possibile che giochi".

- L'allenatore poi ha proseguito parlando di entrambi i portieri: "Pepe ha fatto bene fino ad adesso, ha dato tantissimo con la palla e ha aiutato la squadra a prendere fiducia.. Ho fiducia in entrambi, si allenano benissimo e hanno un grande rapporto è scelta mia chi gioca, ma siamo tutti pronti per cominciare o entrare, questo lo dimostra il campo". La sensazione è che i due possano alternarsi nel corso della stagione, senza una vera e propria gerarchia ridiga fino a fine campionato.