Com’è andato l’esordio di Reina con il Como

Dopo averla affrontata tante volte con la maglia del Napoli, per il suo ritorno in Serie Asi ritrova davanti la Juventus. All’Allianz Arena., la squadra di Fabregas non è mai davvero pericolosa e il debutto di Reina col Como inizia come peggio non si poteva.- C’è da dire che sui tre gol incassati Reina poteva fare poco, i giocatori della Juventus arrivavano dappertutto e lui ha provato a limitare i danni. A salvare il salvabile.. E quando non ci è riuscito lui l’ha fatto il destino, con il serbo che ha colpito due pali. E quando aveva segnato, è intervenuto l’arbitro annullando il gol.

è stato preso per dare esperienza al reparto e non solo, a 41 anni il portiere spagnolo sarà un uomo spogliato che farà da guida per il gruppo, il punto di riferimento per giovani e stranieri alla prima esperienza in Serie A. Per quanto riguarda il campo è ballottaggio aperto conper chi sarà il titolare: all’Allianz Stadium è partito Reina dal primo minuto ma sulla carta l’ex Napoli dovrebbe fare il vice. Fabregas deve ancora prendere una decisione definitiva. Il terzo, confermato, è, scuola Cagliari e già l’anno scorso in rosa.