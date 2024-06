Getty Images

"Auguri Marcello": chi è la persona cui Spalletti ha dedicato la vittoria dell'Italia

un' ora fa



Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti. La sua Italia non ha fallito l'esordio negli Europei di Germania, ha battuto l'Albania 2-1 e gli ha regalato la prima vittoria da ct in un grande torneo. Dopo i tre punti messi in cascina, l'ex allenatore del Napoli si è presentato ai microfoni delle tv e ha analizzato la gara dei suoi tra complimenti e qualche tirata d'orecchio. In una di queste interviste però, poco prima di sparire dalle telecamere, Spalletti ha voluto dedicare questa vittoria a una persona.



IL RICORDO - "Auguri Marcello", ha detto a Sky, senza aggiungere altro. Il ricordo è per suo fratello maggiore Marcello che proprio ieri avrebbe compiuto 72 anni. Avrebbe perché è venuto a mancare il 28 maggio del 2019, a 67 anni, a causa di un tumore. In uno dei picchi della sua carriera da allenatore, Spalletti ha voluto quindi prendersi un momento per commemorarlo, cosa che aveva fatto anche pochi istanti dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli. Marcello Spalletti ha legato tutta la sua vita alla Polisportiva Avane di cui è stato allenatore, giocatore, consigliere e vicepresidente.