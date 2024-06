AFP via Getty Images

Luciano, tecnico dell', ha parlato alla Rai dopo la vittoria in rimonta sull'Albania nella prima giornata del gruppo B di Euro 2024:"Si sono viste tante cose buone, che devono però portare da qualche parte. Fini a sé stesse non servono a niente. C'era la possibilità di andare a far male più volte, non siamo andati a prendere la direzione del finire l'azione il prima possibile. Spesso siamo tornati indietro, invece bisogna vedere se ci siamo ritagliati uno spazio per finire l'azione"."Una Nazionale che può fare a meno di chiunque, abbiamo 26 calciatori forti. E' un modo di parlare sbagliato".

"Nel secondo tempo loro hanno fatto qualcosa di più, noi ci dobbiamo ritagliare più spazi e invece spesso nella risalita siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva. Delle volte dobbiamo essere comodi nel fare le cose".: "Sono stati doppiamente bravi, i ragazzi. Hanno partecipato, si sono prodigati nelle difficoltà dei compagni, ci dividiamo tutto quello che succede in campo nel bene e nel male. Barella si è sdoppiato nel ruolo di mezzala e in quello di mediano. L'errore iniziale? Noi siamo questi, la bischerata l'abbiamo sempre in canna".