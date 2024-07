Getty Images

Ausilio: "Rinnovo? Il passaggio a Oaktree ci ha rallentato, ma è la priorità. Su Gudmundsson..."

un' ora fa



Intervenuto in mixed-zone a margine dell'evento di apertura del Calciomercato estivo della stagione 2024-25 a Rimini, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato di due temi caldissimi in casa nerazzurra: il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, per cui manca ancora la firma, e l'acquisto eventuale di Albert Gudmundsson.



GUDMUNDSSON - "Gudmundsson è un obiettivo di mercato? Ho detto tante volte che apprezzo questo giocatore, ma ho detto altrettante volte che noi siamo questi. La squadra è già quasi pronta, siamo contenti e pensiamo di avere quello che ci serve. Poi il mercato è appena iniziato e ci saranno delle opportunità o situazioni o calciatori che magari vengono a chiederti qualcosa che ad oggi non è mai stato chiesto".



RINNOVO INZAGHI - "Inzaghi rinnoverà? Sì, certo. L'abbiamo detto tante volte. Poi è chiaro che ci ha rallentato il passaggio di proprietà… Abbiamo subito messo sul tavolo, tra le priorità, il rinnovo del mister. C'è piena disponibilità da ambedue le parti e questa si concluderà con un rinnovo attraverso un percorso naturale".