Austria-Turchia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si chiude il programma degli ottavi di finale die una delle ultime due sfide a mettere in palio il pass per i quarti di finale degli Europei è quella traLa nazionale di Ralf Rangnick è arrivata prima nel gruppo D, superando a sorpresa all'ultima giornata l'Olanda, battuta 3-1 nello scontro diretto, e anche la Francia.Vincente anche il percorso della Turchia: grazie al 2-1 dell'ultimo turno sulla Repubblica Ceca, la nazionale guidata da Vincenzo Montella si è presa il secondo posto nel gruppo F, pari punti con il Portogallo passato primo per lo scontro diretto. Contro l'Austria, però, la Turchia dovrà fare a meno dello squalificato Hakan Calhanoglu.

La vincente tra Austria e Turchia sfiderà nei quarti di finale la vincente di Romania-Olanda.Tutte le info su Austria-Turchia:: Austria-Turchia: 2 luglio 2024: 21:00: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251: RaiPlay, SkyGo, NOW: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.. Rangnick.: Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Yıldız, Guler, Yilmaz; Tosun.. Montella.

- Austria-Turchia si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia martedì 2 luglio 2024. Il calcio d'inizio della partita è fissato alle ore 21:00.- La partita tra Austria e Turchia sarà trasmessa in diretta e chiaro sulla Rai, canale Rai 1. L'alternativa, per i clienti abbonati, è quella di vedere la gara su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

