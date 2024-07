Chi è Diogo Costa, il portiere eroe del Portogallo a Euro 2024 contro la Slovenia: dove gioca, carriera e trofei

Getty Images

Nella notte di Francoforte èa prendersi la scena. Il portiere delneutralizza ben tre calci di rigore e ‘salva’dopo il rigore fallito nel finale del primo tempo supplementare. Il classe 1999 si prende la scena e regala alla nazionale lusitana il pass per i quarti di finale, dove sfiderà la Francia.Prodotto del settore giovanile del Porto, Diogo Costa è un vero specialista dei calci di rigore: già in passato aveva, infatti, fatto segnare un nuovo record neutralizzando ben tre rigori consecutivi in una fase a gironi di Champions League.

Questa sera, l'estremo difensore portoghese si è ripetuto, parando tre calci di rigore alla Slovenia e recitando il ruolo di eroe della sua nazionale verso il prossimo turno di Euro 2024.Nato in Svizzera da genitori portoghesi, Diogo Costa torna in patri all’età di 7 anni. Dopo aver giocato nell’accademia locale, entra a far parte del Povoa de Lanhoso, prima delle giovanili del Porto nel 2011. Da lì inizia la trafila fino alla prima squadra, con cui debutta il 19 ottobre 2019 in Coppa di Portogallo. Finora ha totalizzato 154 presenze con la maglia del club lusitano e 25 con quella del Portogallo.

Sono ben undici i trofei conquistati in carriera dacon le maglie di. L’estremo difensore si è aggiudicato la, mentre nel 2016 vince gliin finale contro i pari età della Spagna ai calci di rigore.Diogo Costa è il primo uomo nella storia dieda giocare 120 minuti e non subire gol in nessun modo durante la partita. L’estremo difensore ha terminato sullo 0-0 i tempi supplementari e ha neutralizzato i tre rigori in Portogallo-Slovenia a Ilicic, Balkovec e Verbic. Non è la prima volta che Diogo Costa stabilisce un record: era già successo, quandoprima a Demirbay del Bayer Leverkusen e poi due nella stessa partita, contro il Club Brugge, a Vanaken e Lang.