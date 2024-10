Avvio shock Roma: Juric toglie Angelino e Cristante dopo mezz'ora

Getty Images

Avvio shock per laal Franchi,la ribalta:Il posticipo di Firenze chiude la nona giornata di Serie A ed è una partita delicata per le ambizioni europee delle due squadre. In particolare per i giallorossi, reduci dalla sconfitta con l'Inter e in un momento di difficoltà in campionato, con tante incertezze sul futuro in panchina di Juric.Il tecnico croato prende scelte forti, mandando in campo Mario Hermoso dal 1' con Angelino avanzato sulla corsia mancina e il giovane Niccolò Pisilli a centrocampo con Bryan Cristante, a supporto del tridente offensivo Dybala-Dovbyk-Pellegrini.

- Le scelte non pagano, perché dopo soli 17' la Roma è sotto 2-0: al 9' sbloccasfruttando una difesa non brillante di Evan Ndicka, al 17'raddoppia sul rigore conquistato da Edoardo Bove per fallo di Zeki Celik. E non bastasse, alla mezz'ora i giallorossi rischiano di incassare il terzo sull'inizativa di Danilo Cataldi.- Troppe sbandate per poter andare avanti, Juric prende l'iniziativa e decide di rivoluzionare la squadra con un doppio cambio al 32': fuori, dentroper provare a svoltare la gara.

- La motivazione della doppia sostituzione? Apparentemente non ci sono stati problemi fisici per Angelino e Cristante, dunque si tratta di una scelta puramente tecnica dettata dall'andamento della gara.