Napoli, sorpasso sull'Atalanta per Brescianini: offerta pronta, il Milan attende l'incasso

CENTROCAMPISTA TOTALE

La fiducia riposta dall’allenatore ex Catanzaro è dovuta anche alle ottimi prestazioni della scorsa stagione. L’heatmap dell’ultimo anno mostrano con evidenza come Brescianini sia ormai diventato un mediano totale e di assoluta affidabilità tecnico-tattica. Centrocampista mancino, moderno box to box che può giocare tranquillamente sia in un centrocampo a 2 che a 3. Intelligenza tattica e tempi di inserimento sono le miglior qualità mostrate e , a24 anni compiuti, per l’ex vivaio del Milan è arrivato il momento di spiccare il volo e fare quel salto di qualità definitivo. Maturità acquisita, per Brescianini si prospetta un futuro in una big del campionato italiano, al di là delle resistenze del Frosinone.