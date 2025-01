Getty Images

La Roma crolla in Olanda e dice addio al sogno di qualificarsi tra le prime 8. Adesso deve guardarsi le spalle e non perdere in casa contro l’Eintrahct. Male Pisilli e Dovbyk. Si salva solo Hummels.Owusu-Oduro 6,5Maikuma 6,5Goes 6Penetra 6,5Moller Wolfe 6,5Clasie 6,5Mijnas 6Koopmeiners 6Poku 6.5Meerdink 6Lahdo 6 –DALLA PANCHINABelic 6Buurmeester 6Daal 6Parrott 7Allenatore: Martens 76 – Bravo in un paio di uscite, non può nulla sul gol dell’Az5,5 – Torna titolare e lo fa nel ruolo di braccetto. Con l’arrivo di Rensch Ranieri lo schiererà molte volte in lì. Sul gol dell’Az tiene tutti in gioco sbagliando la trappola del fuorigioco

6 – Nessun turno di riposo per il professore che anche in Olanda dirige la difesa come un direttore d’orchestra. Non sbaglia nessun anticipo ma prende un giallo al primo fallo commesso.6 – Qualche disattenzione ad inizio gara ma cresce col passare dei minuti. Un muro in diversi frangenti e come al solito gioca 90 minuti.5 – Nel primo tempo le due fasce non funzionano come nelle altre gare e la manovra della Roma ne risente. Anche il belga – così come Angeliño – sbaglia dei palloni semplici nei primi 45 minuti di gara. Impreciso anche nella ripresa (dal 74’ El Shaarawy SV)

4,5 – Lotta in mezzo al campo e ci mette la solita grinta, ma anche lui gioca un primo tempo sotto la media. Poco preciso in mezzo al campo e perde tanti palloni. Non sembra il solito Pisilli del quale si è innamorato Ranieri in questi mesi.5,5 – Pronti e via, sbaglia subito un pallone velenoso che per poco non crea problemi alla difesa della Roma. Sbaglia tanto e si fa superare diverse volte dagli avversari (dall’84’ Baldanzi SV)6 – Il tutore al ginocchio non lo ferma neanche nelle gare europee. Al 23’ anticipa Mijnans che stava andando a tu per tu con Svilar. Vince quasi tutti i duelli ed è tra i più intraprendenti della partita.

5,5 – Paga un po’ di stanchezza e si nota. Nel primo tempo sbaglia due cross facili per le due qualità e sfumano due potenziali occasioni da gol. Parte meglio nella ripresa con una rabona per Dybala che però spara alto col sinistro.6 – “Finché sta così bene gioca”, queste le parole di Claudio Ranieri nel pre gara sul numero 21. Nel primo tempo è tra i pochi a seminare il panico nella trequarti avversaria. Ad inizio del secondo tempo cestina l’occasione dell’1-0.5 – Il primo squillo della partita arriva alla mezz’ora: tiro col sinistro da fuori area che però non impensierisce più di tanto Owusu-Oduru. Poi sparisce dal campo e le cose migliori le fa in difesa con due interventi di testa (dal 46’ Soulé 5,5: entra con la solita voglia di spaccare il mondo e per poco non realizza subito il suo primo gol europeo. Fa poco anche lui)

Allenatore:5,5 – Nessun turnover visra l’importanza della gara, ma la squadra appare stanca e crolla nel finale