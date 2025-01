AFP via Getty Images

“Finisco quest’anno”, così ha parlato Claudionel corso dell’intervista alla trasmissione “Dribbling”, dichiarazione che lascia aperte le porte della panchina della Roma in vista della prossima stagione. Per gli esperti di Better è calda la pista che porta a Carlo, non così sicuro di restare al Real Madrid a giugno e visto di ritorno in Italia per il campionato 2025/26 a quota 4.Nelle ultime ore però prende sempre più quota l’opzione l’emergente Francesco, attuale tecnico dell’Ajax, offerto a 7 come due allenatori molto esperti come Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, mentre sale a 8 il clamoroso ritorno nella capitale di Josè Mourinho, che precede un altro ex come Daniele Rossi, proposto a 10 volte la posta.