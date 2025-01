Come cambia la Roma con Rensch

è il primo acquisto della Roma nel mercato di gennaio. Claudio Ranieri aveva chiesto un rinforzo sulla fascia destra ed è stato accontentato con l’arrivo dell’olandese classe 2003 che per la prima volta in carriera lascia l’Olanda e l’Ajax. Il giocatore aveva il contratto in scadenza a giugno prossimo e aveva già comunicato alla società di non volerlo rinnovare, così la Roma ha approfittato della situazione e i Lancieri l’hanno venduto a metà stagione per non perderlo a parametro zero a giugno.- Rensch è un terzino destro che. Nella rosa giallorossa è il quinto esterno destro oltre a Saelemaekers, Celik, Abdulhamid e il giovane Sangaré (che non ha ancora mai debuttato in prima squadra).

- Rensch può fare tutti questi ruoli e non solo, nell’Ajax ha giocato anche centrale in una difesa quattro e terzino sinistro a piede invertito.. Se dovesse ambientarsi bene nel campionato italiano potrebbe trovare molto spazio, è una soluzione anche sulla linea dei centrocampisti, come alternativa a Saelemaekers quando il belga verrà avanzato sulla trequarti.