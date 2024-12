Tensione tra Pradè e Italiano: cosa c'è dietro al botta e risposta

Getty Images

C'eravamo tanto amati...? Vedendo che strascichi si è portato dietro il post partita di Bologna-Fiorentina verrebbe da pensare alla seconda opzione. O, magari, come nelle grandi storie d'amore, anche la fine è piuttosto turbolenta. Quel che è certo è che il botta e risposta fra Italiano e Pradè (e Ranieri e Dodò) ha fatto parecchio rumore.ha tuonato il diesse viola,la replica del tecnico rossoblù. Ma da dove è nata questa rottura che si è palesata in maniera così evidente nella pancia del Dall'Ara?

"Italiano non è andato via per il mercato di gennaio, ci siamo lasciati benissimo con lui", parole, pensa un po', proprio di Daniele Pradè datate giugno 2024, a cavallo fra le due stagioni.Italiano aveva comunicato per tempo la sua intenzione di lasciare il club a fine anno e la società ha accolto con piacere la sincerità dell'allenatore siciliano e ha potuto per tempo definire l'arrivo del suo sostituto.Con l'ambiente gigliato, invece, il rapporto di Italiano è sempre stato molto particolare. Se da un lato una grande maggioranza della tifoseria gli ha sempre riconosciuto grandi meriti, dall'altra una parte della città gli ha sempre imputato un insopportabile integralismo tattico e le tre finali perse (una, quella con l'Olympiacos, malamente). Ed è per questo che forse Vincenzo Italiano

Anche a Firenze Italiano si è lasciato andare a esultanze liberatorie quando è riuscito a trovare vittorie importanti (memorabile quella in casa contro la Roma al suo primo anno sulla panchina gigliata). Quella al fischio finale, però,, che mette sul piatto delle accuse al tecnico anche il fatto di aver preso subito la via degli spogliatoi senza salutare i suoi ex ragazzi, cosa che ha comunque fatto ad inizio partita. Sottovoce, qualche spiffero vicino agli ambienti violache, invece,secondo quanto filtra da Bologna. Fatto sta che da lì in poi si scatena un piccolo finimondo. E nonostante si fossero tanto amati, per ora, di chiarimenti non ce ne sono stati.